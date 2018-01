Paisagistas vão reformar canteiros da Avenida Brasil

A Avenida Brasil vai ficar mais florida. Vinte grandes nomes do paisagismo paulistano, como Gilberto Elkis, Marcelo Faisal e Roberto Riscala, foram convidados pelo prefeito regional de Pinheiros, Paulo Mathias, para revitalizar 3 quilômetros do canteiro central da via.

Fruto de parceria com a Artefacto e o Shopping D&D.

Tarifa zero

Alckmin acaba de autorizar a isenção de ICMS para obras de arte comercializadas na SP-Arte – em abril – até o valor de R$ 3 milhões. Acima disto, paga-se 5%.

Antes da crise, a isenção do imposto era total.

Direto da Bahia

Salvador “convocou” Donald Trump para o carnaval 2017. Ele é a estrela de uma das mensagens oficiais:“Enquanto tem gente querendo levantar muros, o carnaval de Salvador abaixa as cordas”.

Nas contas dos organizadores, chegarão à cidade cerca de 460 mil pessoas – cerca de 10 mil delas de navio.

Dó maior

Onda de violência no Rio atravessa o samba. Pesquisa da agência carioca LeadPix, feita neste mês, apontou que 48% dos paulistas que tinham intenção de pular o carnaval por lá…desistiram.