Flores e cores

Adriana Kurc abre exposição dia 7, no Studio Esther Giobbi, para celebrar o Dia das Mães. “As peças são todas inspiradas em elementos da natureza, uma natureza bruta, minha marca registrada”, conta a joalheira, que utiliza em seu trabalho uma técnica diferenciada de esmaltar ouro e prata. “Criei esta modalidade sozinha, há alguns anos. Pinto peça por peça com as mãos”, explica Adriana, hábil na tarefa de transformar os metais em coisas como… um buquê de flores coloridas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.