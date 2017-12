Depois de sete anos, o Museu Nacional do Açúcar e do Álcool começa a sair do papel.

A primeira etapa do projeto, que contemplou a recuperação do Engenho Central – antiga propriedade da família Biagi –, será entregue dia 14.

Custo total? R$ 40 milhões. O Ministério da Cultura aprovou a captação de R$ 10 milhões desse montante via Lei Rouanet.