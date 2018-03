Solteiros, preparai-vos. Cláu-dya Toledo, “cupida profissional”, representará a América do Sul no encontro internacional de matchmakers a bordo, em maio.

Como assim? Assim: cerca de 50 profissionais do segmento zarparão de Miami, com a missão de trocar experiências sobre esse mercado – que movimenta US$ 236 milhões por ano, segundo a Professional Matchmakers Association.