Presidenciáveis adaptam seus estilos à pré-campanha

Flávio Rocha circulou pelo encontro do Lide em Recife, na sexta, foi encontrar a militância do PRB em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ontem estava em Vitória, onde almoçou com o governador Paulo Hartung.

Confirmando a impressão de que é, até aqui, o presidenciável que mais viajou.

Aldo e o agronegócio

Já Aldo Rebelo, ex-PC do B e agora candidato pelo Solidariedade, visitou ontem, quem diria, o pessoal… do agronegócio. Sim, a Sociedade Rural Brasileira, em SP, onde falou, entre outros temas, da defesa do meio ambiente e das florestas.

De lá saiu com um documento entregue por seu presidente, Marcelo Vieira, com propostas para fortalecer o setor.

