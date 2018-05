Flagra nos juros

Neste atual marasmo de novas ideias, Jair Ribeiro e Felipe d’Avila tiveram uma: ressuscitaram a tentativa de se descobrir por que os juros são tão altos no Brasil. Para tanto, convidaram para debate André Lara Resende, Gustavo Franco, Yoshiaki Nakano, Luiz Gonzaga Belluzzo e Samuel Pessoa. E montaram, anteontem, na Casa do Saber, um painel de três horas de discussões.

Os economistas, de diferentes linhas de pensamento, demonstraram ali pelo menos duas unanimidades no que afeta a taxa básica de juros. Primeiro, a estabilização da economia brasileira está incompleta, conforme levantou André Lara Resende. Segundo, é necessário reduzir o déficit público. O último quesito provocou bate-boca. Nakano e Belluzzo, reclamando da dinâmica da dívida pública e pregando seu alongamento. Franco e Lara Resende perguntando como forçar o mercado a isso. E Samuel Pessoa, por sua vez, classificou a economia brasileira de “careta” e lembrou que só as viúvas aqui custam 3% do PIB por ano. Em outros países, a taxa é de 1%. Ao final, pregou, com cautela, a internacionalização do real, mesmo admitindo que isso acabaria com a indústria brasileira.

No frigir dos ovos, sob protestos de Belluzzo, Franco ressaltou: todo mundo ali estava falando da mesma coisa, do problema fiscal, em “idiomas” diferentes. Avançou defendendo criação de Lei de Responsabilidade Orçamentária. Isto é, uma lei de responsabilidade fiscal para a… União.

Já Lara Resende, ao citar cinco itens para diminuir juros, bateu três vezes na tecla da redução do déficit público. Emendando: “Os outros dois ainda vou ter que pensar”.

Belluzzo acusou a ação da inércia: o passado dos juros sendo transplantado para o presente. E se uniu a Nakano contra os resíduos da indexação da economia, a “jabuticaba” brasileira. Também a colocação gerou quase uma briga.

Gasto público para cá, gasto público para lá, até a Constituição de 88 entrou na lista de culpados. Discordâncias à parte, tem que se dar razão a Franco que lá pelas tantas, avisou Belluzzo: “Olha, o déficit fiscal não é de direita ou esquerda…”