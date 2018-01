E o Flamengo pode dar uma mãozinha à Portuguesa. É que o clube carioca pretende, sim, apelar à Corte Arbitral do Esporte (na Suíça) para ter de volta os 4 pontos perdidos em julgamento do STJD – mesma punição aplicada aos paulistas, que acabaram rebaixados para a Série B.

Problema? Um dos membros do tribunal é… Peter Dirk Siemsen, pai do presidente do Fluminense – beneficiado pela decisão – e cujo escritório de advocacia defende, entre outros clientes, a CBF.