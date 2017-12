Radicada em Londres com o namorado, o craque Alexandre Pato, Fiorella Mattheis desembarcou em São Paulo com uma novidade: um canal no Youtube para chamar de seu e uma web-série que mostrará seu dia a dia na capital britânica, com direito a suas dicas de entretenimento na cidade.

A modelo e apresentadora fez o brunch de lançamento da série “See u in London” (que estreia amanhã), hoje no Ici Brasserie.