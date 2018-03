Izabella Teixeira, ministra do Meio Ambiente, avisou formalmente à presidente que deixa o cargo. E quem Dilma colocará para brigar com Kátia Abreu? Fala-se em Jorge Viana, mas parte dos ambientalistas acredita que ele não teve o empenho necessário na defesa do Código Florestal.

