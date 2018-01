Fincando o pé

Naguib Sawiris volta ao Brasil na segunda quinzena de janeiro para acompanhar de perto o plano de recuperação da Oi que ele mesmo propôs. A proposta do bilionário egípcio inclui realização de uma oferta pública de ações no valor de até US$ 1,25 bilhão, cujos recursos seriam destinados a investimentos. Seu braço direito, Karin Nasr, presidente do fundo Sawaris, já está no Pais e pretende ficar. Passa férias com a família por aqui.

Sem pão ou água

Vai durar no máximo duas horas a cerimônia de posse de João Doria, dia 1.º, no Teatro Municipal. Programada para começar no fim da tarde, não servirá nem… café. Só discursos de Haddad, Doria, Alckmin e… Dom Odilo Scherer