Financiado

Jilmar Tatto foi o maior financiador da campanha a deputado estadual de Luiz Moura, em 2010. Segundo dados da Justiça Eleitoral, o secretário municipal de Transportes doou R$ 201.306,50 – 29% do total arrecadado. Quase o mesmo valor que o próprio Moura tirou do bolso para a disputa.

Além de Tatto, aparecem na lista de doadores cinco pessoas que estavam na reunião alvo de operação do Deic – que investiga o envolvimento do PCC nos ataques a ônibus em São Paulo. Com pouco, diga-se de passagem. Segundo o TSE, cada um contribuiu com… R$ 350.

Moura também estava no encontro, este ano, na sede de uma cooperativa de transportes na zona leste.

Procurado pela coluna, Jilmar Tatto não quis comentar.