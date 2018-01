Final feliz

A Defensoria Pública de SP conseguiu, em decisão inédita, reverter a história de uma brasileira vítima de violência doméstica no Japão, que não conseguia voltar ao País com o filho menor após se separar do agressor, também brasileiro.

O problema? Para retornar, ela precisava de autorização do pai da criança para emissão do passaporte da criança, mas tinha medo de contatá-lo.

O consulado do Brasil em Nagoia intermediou a negociação com a Defensoria, que conseguiu na Justiça autorização para o passaporte. Mãe e filho voltam nos próximos dias ao Brasil.