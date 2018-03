Sabe quanto Jennifer Aniston gasta por mês com beleza? Algo em torno de US$ 8 mil. A estimativa é de Wanderley Nunes, que levantou nos sites que a ex de Brad Pitt investe US$ 3,8 mil com nutricionista, US$ 2 mil em yoga e outros US$ 2 mil com a cútis.

Sem contar corte de cabelo, luzes e o laser peel.