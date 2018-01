Fim do horário de verão deve ter impacto positivo para iniciativa privada

A ideia do governo Temer de abandonar o horário de verão, por representar economia irrelevante, coincide com projeção, pouco animadora, do ONS: baixo nível dos reservatórios para os próximos meses – pelo menos até abril de 2018.

A medida, entretanto, deve ter impacto positivo no faturamento da iniciativa privada.

Comitê do MME

justifica a medida

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Indagado, o comitê de monitoramento do MME, justifica. Diz que “o risco de qualquer déficit de energia em 2017 é igual a 0,1% para os subsistemas Sudeste/Centro Oeste e Nordeste”. E afirma que conta com a possibilidade “de aumento da importação internacional de energia a preços competitivos”.

Leia mais notas da coluna:

+ Vaquejada segue liberada até segunda ordem, decide STF

+ Ministro e Marina ‘brigam’ sobre desmatamento em Nova York