O Departamento de Fiscalização do Trabalho da Polícia Federal de São Paulo está finalizando mega operação contra mão de obra escrava na área têxtil.

Como? Com visitas surpresas a oficinas de costura contratadas por grandes confecções. Essas ramificações têm saído do controle das contratantes principais. Alertada pelas líderes do mercado do setor, a PF entrou em ação e está fechando o cerco.