Terminaram, no mês passado, as filmagens de O Vendedor de Sonhos, baseado no livro de Augusto Cury, com Dan Stulbach e o ator uruguaio César Troncoso no elenco.

O filme conta a história de Júlio Cesar, um psicólogo desiludido que tenta se suicidar saltando de um prédio. Ele é salvo por um mendigo, que se torna um “mestre”.

O longa — que tem produção Filmland Internacional e distribuição da Warner Bros. Pictures — tem estreia prevista para 22 de dezembro.