Filho de Eike retoma carreira de DJ e faz música em homenagem à mãe

Olin Batista, filho de Eike Batista, retoma sua carreira como DJ após dois anos e lança, amanhã, sua nova música: “Luma”, dedicada a sua mãe, Luma de Oliveira. O som será disponibilizado pela gravadora Sosumi Records para download gratuito online no Soundcloud. A música contará ainda com a participação da voz de … Jô Soares, apresentando Luma.

A ideia surgiu quando Olin estava olhando as fotos antigas de família e de Carnaval: “À noite fui para o estúdio para relaxar e digitei o nome dela no YouTube. Encontrei uma entrevista antiga, por volta de 1988, com Jô Soares. Ele apresentava a minha mãe com muito animação. Cortei a parte em que ele dizia: “Luma de Oliveira” e usei só “Luma”, conta o DJ.