Filho de Claude Troisgros procura novos talentos da gastronomia no Brasil

Garimpar o próximo talento da gastronomia brasileira nos quatros cantos do País é a missão de Thomas Troisgros, novo presidente técnico do Bocuse d’Or Brasil, concurso de alta gastronomia considerado a ‘olimpíada da cozinha’. Que vai acontecer durante o Sirha Rio, nos dias 4, 5 e 6 de outubro, no Riocentro.

Para a missão, o chef vai contar com a ajuda de um time de peso. Entre eles, Onildo Rocha (João Pessoa), Julien Mercier (São Paulo), Andrews Valentim (São Paulo), Fred Trindade (Belo Horizonte), Bruno Rappel (Brasília) e Marcelo Schambeck (Porto Alegre).