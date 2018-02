A DJ Vivi Seixas, filha de Raul Seixas, aceitou convite do CCBB para discotecar no intervalo dos shows do projeto Toca Raul! – homenagem aos 40 anos do lançamento do primeiro disco solo do cantor.

evento terá duas tardes de música em palco montado no Vale do Anhangabaú, dias 20 e 21 de abril.