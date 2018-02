Filha de peixe

De volta da Itália, onde foi escolher a mobília do salão que Wanderley Nunes vai inaugurar no Shopping JK, DriellyNunes anda agitada. Ela se prepara para abrir escritório próprio de arquitetura e decoração em abril. “Os projetos para o Studio W foram o ponto de partida”, explica a moça, de 26 anos, que comemora o sucesso da dupla com o pai: “Ele participou de tudo, mas confiou no meu taco”. A cada reunião, claro, dava uma retocada nas madeixas. “E minha mãe é maquiadora, então você já pode imaginar… É perfeito!”, diverte-se.

