Filha da floresta

E Sandra Werneck avisa. As filmagens da biografia de Marina Silva devem ficar mesmo para 2014. A diretora está em busca de uma coprodução internacional e contou à coluna que já existe uma distribuidora alemã interessada no projeto.

Depois de ler o roteiro, a própria Marina acrescentou informações de sua história que não constavam do livro usado como base.

Filha do amor

Enquanto o filme de Marina não sai, Werneck anda mergulhada em outro projeto. A sequência de Pequeno Dicionário Amoroso. Segundo a cineasta, o filme – por ser menor – teve mais chances de captação de recursos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No longa, os personagens de Andréa Beltrão e Daniel Dantas reaparecem 15 anos depois, com filhos. E o tema “amor” deve passar por todas as gerações.