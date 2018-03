Corrida no meio publicitário: Africa, QG, NBS e Leo Burnett disputam a musculosa conta do Wal-Mart. O valor do contrato? Estima-se perto dos R$ 20 milhões.



A JWT, atual dona da conta, atende a rede até 2009, quando assume a nova agência.

