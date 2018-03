José Serra e seu secretário João Sampaio eram ontem as únicas figuras “de fora’ no almoço diplomático com que Sérgio Cabral recebeu, no Laranjeiras, o presidente russo Dmitri Medvedev.



É o peso da “carne” no cardápio São Paulo-Rússia.

