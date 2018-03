O BrazilFoundation Gala Miami, que aconteceu sábado no Pérez Art Museum, arrecadou US$ 525 mil, entre leilão e venda de mesas – o dobro do ano passado –, e vai apoiar 15 projetos sociais brasileiros. Também foi anunciado acordo entre a fundação e a BM&F Bovespa.

O próximo gala acontece em São Paulo, dia 4 de maio.