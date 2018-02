O Procon autuou 21 agências bancárias em SP por manter clientes na fila por mais de meia hora – o que contraria o Código de Defesa do Consumidor. Foram 10 do Bradesco; 5 da Caixa Econômica Federal; 3 do Santander; 2 do BB; e 1 do HSBC. A fiscalização foi feita em setembro.

Os bancos estão sujeitos a multas que variam de R$ 450 a R$ 6,5 milhões. E ainda podem apresentar defesa.