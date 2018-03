O TJ de São Paulo vai criar uma comissão especial para julgar os casos de homicídio, que ficam longo tempo à espera de decisão por causa do grande volume de processos do tribunal – o maior do País.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.