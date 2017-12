Uma vez confirmado, hoje, por aclamação, o desembarque do PMDB do governo, a debandada de outras siglas aliadas já estaria sendo organizada em uma “agenda”. Pela ordem, sairiam PP, PR e PSD. Nas próximas duas semanas.

Fila 2

A quem perguntava, nos corredores da Câmara, ontem, se hoje “uns 70% do PMDB vão sair” e “uns 30% vão ficar” ao lado do governo, veteranos do partido explicavam: “Alguém tem mesmo de ficar para preparar… a transição”.