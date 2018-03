Fifa retoma envio de dinheiro ao futebol brasileiro

Dois anos e meio depois de ver seus cartolas presos e suspender qualquer tipo de pagamento para a CBF, a Fifa decidiu: vai retomar o envio de dinheiro ao futebol brasileiro.

No dia 10 de dezembro, segundo Jamil Chade, do Estadão, a entidade começa a liberar os primeiros pagamentos de contribuições regulares para o orçamento da CBF. Simultaneamente, pretende pagar prêmios atrasados ou congelados. Seriam alguns milhões de reais.

Esse volume de recursos vai aumentar em 2018 com a liberação de US$ 100 milhões do fundo criado ainda na Copa de 2014.

O receio da entidade máxima do futebol era repassar dinheiro para uma organização comandada por alguém indiciado nos EUA, Marco Polo Del Nero.

Oficialmente, hoje, a Fifa afirma que está satisfeita com o compliance implementado na CBF.

