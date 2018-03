Andrés Sanchez esteve, terça-feira, na Prefeitura com Haddad e técnicos da Odebrecht. Para pedir a liberação do restante do dinheiro prometido para o Itaquerão.

