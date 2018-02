Pelo menos um consolo para os são-paulinos. O trailer de Soberano – filme sobre o São Paulo – conseguiu, em dez dias, 130 mil acessos no YouTube. Com isso, desbanca de looooonge, o Fiel – longa do Corinthians -, que não passou dos 107 mil acessos desde que foi postado em março de 2009.

Detalhe: ambos são da mesma produtora, a G7.