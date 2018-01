Fiel e Inovador

Adriana e Romeu Trussardi Neto comemoram, em 2016, os 25 anos de sua Trousseau. Balanço dessa trajetória? “Ganhamos muita experiência profissional e conseguimos ver como crescemos como empresa”, explica Adriana. De olho no futuro e atento à necessidade de se reinventar, o casal pretende ampliar a área de atuação investindo em moda – e não apenas em produtos de cama, mesa e banho, carro-chefe da marca. “Queremos criar um lifestyle – espaço onde nosso consumidor encontre produtos com praticidade e qualidade para serem usados dentro e fora de casa. Criamos assim um mix para facilitar a vida das pessoas que vão às nossas lojas”, acrescenta. Além das novidades no Brasil, a marca vai participar da importante feira Maison & Objet, em Paris. Tudo sem decepcionar os clientes fiéis – está no forno, uma coleção para os 25 anos, que contempla a releitura de seus clássicos e best-sellers.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.