Integrantes do Instituto Brincante, na Vila Madalena, almoçaram ontem com Haddad. Ameaçados de despejo, ouviram do prefeito a promessa de buscar uma solução conjunta que evite o pior.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.