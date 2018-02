Depois da derrota de Serra em São Paulo, a juventude do PSDB formulou documento em que defende três pontos centrais rumo à renovação do partido: revisão do programa tucano, “profunda revolução” na comunicação interna e externa e reavaliação dos princípios democráticos da legenda.

“Uma estrutura arcaica dá margem a atitudes autoritárias e à substituição da boa política, que idealizamos, pela politicagem”, diz o texto.