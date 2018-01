Para o Ministério da Fazenda, é ponto a favor o fato de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ter determinado ontem o arquivamento do projeto de lei que altera as regras do programa de regularização de recursos mantidos por brasileiros no exterior. Henrique Meirelles sempre foi contra mexer na lei aprovada em 2015.

Entretanto, há quem aposta que ela volta para pauta terça-feira em outra versão. Atenção: o projeto de mudança já esta na sua… 21.ª versão.