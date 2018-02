Tem gente na Aneel preocupada com o leilão do sistema principal de transmissão de Belo Monte, marcado para amanhã. Temem pela concentração do sistema nas mãos de uma só empresa, já que atuais donas de concessões do projeto poderão participar novamente.

Favoritos? O consórcio da chinesa State Grid com a Eletrobrás e o que reúne Alupar e Taesa (da Cemig).