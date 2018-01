FHC almoça com Temer no Jaburu

Fernando Henrique Cardoso foi visto na ponte aérea para Brasília na manhã desta quarta-feira. Viajou para almoçar com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu.

Não foi exatamente um encontro para comemorar o Dia das Crianças ou a descoberta da América, mas para avançar na parceria PMDB e PSDB.

Assim como o encontro, a agenda foi mantida em completa discrição. Mas a conversa ocorre no momento em que a aprovação, na Câmara, da PEC do Teto dos Gastos, lembrou a muitos a vitória do hoje presidente de honra do PSDB, em 2000, ao emplacar uma causa parecida, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além disso, uma vez virada a página da eleição municipal, os dois lados, com a força de terem sido os mais bem-sucedidos na conquista das prefeituras, têm muito a acertar agora sobre Previdência e reforma partidária — temas que determinarão o clima político e as eventuais candidaturas para 2018.