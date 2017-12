FHC vê o Plano Real virar coisa de cinema

FHC fez rasante, esta semana, no set de filmagens de 3.000 Dias no Bunker, longa de ficção sobe o Plano Real, dirigido por Rodrigo Bittencourt. Recebido pelo produtor Ricardo Fadel Rihan, na antiga mansão de Edmar Cid Ferreira — que serve de cenário como o Palácio do Alvorada — o ex-presidente ficou cara a cara e trocou breves palavras com o ator Norival Rizzo, que vai interpretá-lo no longa. Ao assistir, in loco, uma cena na qual Rizzo discute com o ator que faz José Serra, sobre os rumos do País, afirmou, satisfeito: “É, temos alguma similitude”, o que deixou alegre o produtor.

Nesse trecho do filme, o ex-presidente viu ainda uma cena em que José Serra faz críticas a Gustavo Franco. ‘Só essa aí já vai dar briga”, comentou ao final, abrindo um sorriso tímido. Ainda assim, ele considerou “muito importante” os fatos estarem sendo retratados, ainda que em uma obra ficcional.

Rihan relatou à coluna que começou a produzir o filme em 2013. Na época, ainda sem a Lei das Biografias, era necessário coletar autorizações para a filmagem. Segundo o produtor, FHC autorizou sem nenhuma resistência e tampouco fez qualquer indagação sobre o tom do filme ou restrição. À coluna, o presidente ponderou: “É assim que tem que ser”.

Nem todos os personagens, no entanto, mostraram o mesmo espírito de colaboração, lembra o produtor, que define o trabalho como “um thriller político não ideológico”. Ele acrescenta: “A companhei o desenvolvimento do Plano Real. Queríamos contar essa história, que é muito impressionante, muita gente desconhece os bastidores ou não se lembra do que era ter uma inflação de 40% ao mês”. Ele informou, também, que Cacá Diegues, consultor artístico e produtor associado, lembrou que esse filme é o primeiro do gênero a ser feito no Brasil.

O timing do filme também acabou sendo propício, pelo momento do País e a discussão do papel de um vice-presidente. “A figura de Itamar é pouco comentada. No filme mostramos como ele foi essencial para que se desenvolvesse o Plano Real”, completou Rihan. O longa foi aprovado pela Ancine e a Secretaria de Cultura de SP e tem ainda a Globo Filmes como produtora associada. A previsão é que ele entre em cartaz no ano que vem./MARILIA NEUSTEIN