FHC implanta marcapasso com sucesso

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso passa bem e volta para seu apartamento em Higienópolis agora a tarde após ter feito uma cirurgia de implante de marcapasso, apenas com anestesia local, na manhã deste sábado (9), no Hospital do Coração.

Em uma sessão de fisioterapia essa semana, FHC foi alertado por seu terapeuta que seus batimentos cardíacos estavam mais baixos que o habitual. Logo, o ex-presidente marcou exames, feitos nesta sexta-feira (8), que comprovaram o diagnóstico recomendando a colocação do marcapasso.