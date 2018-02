FHC fala sobre disputa presidencial

Chamou a atenção de FHC ontem, o fato de Lula continuar com inúmeros apoios segundo pesquisa do Datafolha. E também a sinalização de que, sem Lula na disputa de 2018, os apoiadores do petista se dispersam muito – vão se distribuir desde Bolsonaro até Marina Silva.

O experiente tucano deduz que a fragmentação gerada pela ausência do petista condenado na Justiça – o que parece ser o cenário mais provável – vai prevalecer na campanha. “Como na Bíblia, o verbo”, explica o ex-presidente.

FHC suspeita que o voto em 2018 será menos racional. E assim sendo, o sucesso do vencedor no pleito presidencial vai depender da mensagem do aspirante cair direto no gosto do eleitor.

O tucano faz uma ressalva, entretanto: ainda é muito cedo para qualquer prognóstico, tudo pode mudar. “O momento está distante da eleição”.