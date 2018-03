FHC defende Alckmin para disputa presidencial

Quem conversa com FHC percebe que o ex-presidente está cada dia mais convencido de que o candidato que o Brasil quer hoje tem o perfil de… Alckmin. Acredita Fernando Henrique que o partido vai escolher o governador paulista para ser candidato pelo PSDB ano que vem.

João Doria? No ver do ex-presidente, o prefeito – político que é, apesar de negar sempre – não sairia do partido com a definição. Melhor: se uniria ao time tucano para ajudar na disputa de 2018.

Leia mais notas da coluna:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Owen Wilson está no Brasil e foi ao Shopping Iguatemi

+ Raquel cria ‘nova fase’ na Procuradoria