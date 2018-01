FHC jantou com Luciano Huck no Fasano, segunda-feira. Depois de ter almoçado, semana passada, com João Doria, no restaurante Ca’d’Oro.

Em tempo: tem gente que jura que viu FHC almoçando nos mesmos domínios de Rogério Fasano, anteontem. Só que sozinho…

Leia mais notas da coluna:

