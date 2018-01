Festa para Mendes da Rocha, no Brasil e em Veneza

Será no sábado, em Veneza, a entrega do Prêmio Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura a Paulo Mendes da Rocha — evento que fará parte da própria cerimônia de abertura do festival. .

A festa para o grande urbanista não para aí.O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil decidiu homenageá-lo com um símbolo, ou selo, e o encomendou ao ilustrador Paulo Caruso. O resultado está no cartum acima: a figura do arquiteto premiado, carregando num barco o seu prêmio bem diante do Pallazo Giustinin, local onde ele lhe será entregue. “Descobri a foto num baú de meu avô, e o trabalho foi incluir na imagem o arquiteto remando o seu barco”, resumiu o ilustrador. Que incluiu o nome do avô na assinatura.

O CAU começa a divulgar a imagem nas redes sociais na quinta-feira.