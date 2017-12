Festa no museu

Iquinho Facchini, Tatiana Monteiro de Barros, Carola Matarazzo e Ricardo Fleury comandam a 2ª edição do Arraial no Museu – dias 7 e 8, no jardim do Museu da Casa Brasileira. “Toda a renda arrecadada com as barraquinhas será revertida para a Liga Solidária”, conta Tatiana. Engana-se quem pensa que vai ganhar apito ou o famoso cubo mágico de brinde. O grupo caprichou nos “presentes”. “Fechamos parceria com várias marcas bacanas. Por R$ 4, os participantes concorrem a biquínis, vestidos, sapatos e até vouchers em restaurantes legais da cidade”, explica a moça. Para animar a noite haverá DJs e cantores de São João, tudo regado a muita caipirinha, como nas famosas festas que a Multicase pilota durante o ano.

