O Ecad fez as contas. Em setembro distribuiu mais de R$ 5,3 milhões para 13.205 titulares de músicas juninas tocadas em festas por todo o País.

Os cinco artistas top da lista de direitos autorais são Gonzagão e Mario Zan (por meio de herdeiros), mais Tato, Zé Dantas e Palmeira.

No ranking do gênero, cinco se destacaram entre as mais tocadas: Festa na Roça, O Sanfoneiro Só Tocava Isso, Olha pro Céu, Asa Branca e Pagode Russo.