Havelange, 100

Enorme dúvida paira entre cartolas daqui e de fora. Quem vai aparecer, no dia 8, na festa dos 100 anos de João Havelange no Rio de Janeiro? O convite foi feito, para amigos da Fifa e de muitas outras entidades esportivas, em 2009 – no evento em que o Brasil foi confirmado como sede da Olimpíada deste ano.

Havelange não tem mais cargos e a maioria dos velhos amigos está na cadeia. Denunciado por desvios de propinas, fez um acordo com autoridades da Suíça e o caso foi arquivado. Em 2015, porém, o FBI desembarcou na Suíça e de lá saiu levando 50 caixas de papeis… que está analisando.