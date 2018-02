Festa fashion

Marcelo Figueiredo, Guilherme Teixeira, Helena Bordon, Lourenço de Almeida Braga e Pedro Braun Sampaio são os criadores do selo Fashion Rock Night – cuja missão é aproximar marcas de moda e seus clientes através de… festas. A primeira acontece sexta, no prédio da Bienal. “Nossa intenção é ajudar nessa interação, mas de uma forma diferente”, explica Guilherme – que, com Lourenço e Pedro, é dono da agência de eventos Fishfire. “Daí nasceu a ideia de juntar, entre drinks e DJs, vitrines de grifes selecionadas pela Helena, em que elas poderão mostrar sua identidade aos convidados”. O quinteto promete reunir 1.500 pessoas no Ibirapuera.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.