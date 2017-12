Festa express

No ano em que completa 30 anos de carreira, Chris Ayrosa acabou de abrir, com as filhas Carolina e Juliana Ayrosa, o Galpão Ayrosa, onde vai alugar todo seu acervo de peças de decoração para festas e jantares. “Nunca pensei que fosse ‘emprestar’ essas peças, era muito apegada, mas minhas filhas me convenceram, porque é uma forma de reaproveitar”, explica Chris. “O legal é que a pessoa monta sua festa sem precisar da ajuda de ninguém. Ela vai no Galpão escolhe o tema e disponibilizamos tudo o que ela precisa para deixar a festa com a cara do tema escolhido”, conta Carol. Além da locação das peças, elas usaram o Galpão para ajudar os jovens do Instituto Criar, de Luciano Huck. “Estamos treinando eles lá e também usamos a mão de obra para montar alguns eventos. Eles estão adorando”. Lembrando que de festa o trio entende. Elas montam eventos, o ano inteiro, pelo Brasil.

