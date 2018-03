Kate Moss se divertiu a valer em SP. Na quinta, jantou no Fasano, bebeu além da conta e subiu em mesa do restaurante. Mal se recuperou da ressaca, foi no dia seguinte ao bar Numero, onde chegou tomando espumante no gargalo.

De lá, seguiu para a casa de Vanessa Kryss, joalheira, e grudou na nova “amiga de infância” Mayana Moura, atriz e ex-modelo. Horas depois, a top saiu mais animada do que quando entrou.