Fernando Meirelles tem novo projeto audiovisual

Fernando Meirelles já tem novo projeto audiovisual no forno. Assinará a produção executiva e a consultoria do documentário A Grande Muralha Verde, sobre mudanças climáticas.

O longa, a ser dirigido por Joseph Adesunloye, tem apoio da Convenção das Nações Unidas para Combater a Desertificação e irá abordar a montagem de um muro com 8.000km de árvores e plantas na África.

Meirelles conheceu o projeto durante os preparativos para a Cerimônia de Abertura da Olimpíada. Agora, dá o start para as filmagens previstas para o segundo semestre no Senegal, Mali, Niger, Etiópia e Nigéria. O documentário será apresentado na próxima edição do European Film Market, em Berlim.

Invasão japonesa

A Japan House ainda não abriu, mas o público terá uma prévia do novo centro cultural na SP-Arte. A casa, que tem curadoria de Marcello Dantas e João Paulo Siqueira Lopes, terá o maior estande da feira, com 320 metros e 21 obras de 15 artistas japoneses. Entre eles Kishio Suga e Yayoi Kusama.