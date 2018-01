Fernando Meirelles começa as filmagens de The Pope

Fernando Meirelles deu o start, anteontem na Argentina, nas filmagens de seu próximo longa, The Pope.

As gravações – sobre as relações entre o papa Francisco e seu antecessor Bento XVI – começaram com o jovem Bergoglio e sua namorada Esther.

O ensaio, segundo o cineasta, deu tão certo, que os improvisos foram incorporados ao filme. “Depois de meses revendo com a Netflix cada palavra e literalmente cada vírgula dos diálogos, na primeira cena rodada 40% do que foi dito ou feito não estava previsto”, postou Meirelles no blog da O2.

A próxima fase será em Roma com os dois atores: Jonathan Pryce e Anthony Hopkins.

